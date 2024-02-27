住建部促各地科學編制年度住房計劃 防樓市大起大落

住房城鄉建設部下發通知，要求各城市科學編制今明兩年住房發展年度計劃，防止市場大起大落。

住建部官網刊登的「關於做好住房發展規劃和年度計劃編制工作的通知」指要求，各地根據人口變化確定住房需求，根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源，實現以人定房，以房定地、以房定錢，促進房地產市場供需平衡、結構合理。

按照要求，住房發展年度計劃要明確年度各類住房及用地供應規模、結構和區位，測算房地產項目合理融資需求。保障性住房要進一步明確供應套數和戶型結構。要將房地產市場平穩健康發展、住房保障輪候時間等納入目標管理。

此外，今年4月30日前、明年3月31日前，各城市要向社會公布當年住房發展年度計劃有關情況。

同時，各城市要統籌考慮當地經濟社會發展、人口變化、產業布局、住房供需等方面情況，結合存量住房和存量土地等潛在供應情況，提前謀劃2026至2030年住房發展規劃。

責任編輯：蒯宇澄

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