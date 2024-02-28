孫衛東訪俄晤拉夫羅夫 冀加強亞太事務協調

中國副外長孫衛東26日至27日應邀在莫斯科同俄羅斯副外長魯登科舉行磋商，期間亦與外長拉夫羅夫會面，就中俄關係、俄烏戰爭等議題交換意見，孫表示，雙方要強在亞太事務中的協調，共同維護地區安全。

中國外交部通稿指，孫衛東表示，中俄關係正處於歷史最好時期，雙方要密切高層交往，持續強化政治和戰略互信，提升全面戰略協作，深化各領域務實合作；要加強在亞太地區事務中的溝通協調，共同維護地區安全穩定。中方支持俄方開展金磚輪值主席國工作，願不斷加強雙方在國際多邊平台的戰略協作。

中方支持俄方開展金磚輪值主席國工作，願不斷加強雙方在國際多邊平台的戰略協作。

俄方歡迎孫衛東赴俄磋商，表示願以慶祝兩國建交75周年暨舉辦俄中文化年為契機，同中方一道努力，全面落實兩國元首達成的重要共識，深化雙多邊戰略協作，推動上合組織、金磚國家等機制持續健康穩定發展，共同維護亞太地區的安全與發展。

俄羅斯外交部發聲明指，在俄羅斯總統選舉即將舉行以及擔任金磚國家輪值主席國之際，表達了中國對俄羅斯的堅定支持。雙方交換意見期間，對兩國過去一年的全面戰略協作夥伴關係進行了高度評價，對今後的共同計劃進行討論，其中包括高層和最高級別接觸的時間表。

責任編輯：陳建錫