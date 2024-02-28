澳洲貿易部長：中澳葡萄酒關稅糾紛料數周內解決

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，與中國的葡萄酒關稅糾紛可能在數周內得到解決，從而消除澳洲葡萄酒出口到中國的最終障礙。

法瑞爾周二（27日）向澳洲廣播公司（ABC）表示，他前一天與中國商務部長王文濤通了話，雙方已接近達成協議，「我相信我昨天同（中國）商務部長的討論將導致他們貫徹他們的承諾，即加快審議關稅，我們將在幾個星期的時間裡得到結果」。目前，澳洲葡萄酒進入中國仍被徵收高達218%的反傾銷稅。

任內爆發中澳貿易戰的前總理莫里森（Scott Morrison），周二以國會議員身份發表最後演說，指中國仍是澳洲主權的威脅，不能被前者改變戰術所迷惑。

澳洲方面去年底已表示，相信今年初能解決上述關稅糾紛。部分葡萄酒生產商據報已事先備貨，等待北京撤銷相關稅項。交易數據顯示，去年12月澳洲葡萄酒生產商向香港出口近250萬公升葡萄酒，價值6550萬美元，高於近年平均的每月68.5萬公升，達到2019年9月以來、亦是中國徵反傾銷稅前的最高水平。

有葡萄酒業人士指，這些酒大部分都是指定銷往中國，為中國的大門重新打開作準備。

責任編輯：陳建錫