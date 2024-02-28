國台辦批台隱瞞翻船事件真相 保留採取措施權利

就2月14日金廈翻船致2死事件，國台辦發言人朱鳳蓮今日（28日）批評民進黨當局隱瞞事實真相，毫無人性。陸方嚴正要求台方盡快公布事實真相，大陸方面保留採取一切措施的權利。朱鳳蓮還強調，這不是「協商」，而是對善後處理事宜「溝通」。

此前福建泉州市紅十字會等派人陪同家屬於2月20日赴金門接回2名生還漁民，對於兩岸如何聯繫溝通大陸漁民家人赴金門，朱鳳蓮回應稱，事件發生後「島內及金門一些團體、組織和人士紛紛表達關切、慰問生還者和遇難者家屬，並對家屬入島提供了必要協助。我們對此表示感謝」。

有記者提問，外界對大陸兩位漁民返陸適用哪兩岸協議似乎有不同解讀，大陸紅會人員並未簽署交接證書，曾傳出是因為陸委會官員出面，但陸委會副主委詹志宏則說官員只是傳遞，且出示依據金門協議與共打協議兩種協議的移交證書說大陸每次都有簽署，大陸方面認為本次事件是依「金門協議」還是「兩岸共打協議」處理？

朱鳳蓮回應指出，大陸是「接回」2名生還漁民，並非「遣返」。

她同時否認這次兩岸密集談判是兩岸互動「新模式」，強調泉州紅十字會有關人員受家屬委託，與台灣有關方面就「『2．14』惡性撞船事件」善後處理事宜進行溝通，「與兩岸協商談判無關」。她重申，只有回到九二共識政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

就大陸派遣海警船在金廈海域「常態化執法」，外界認為恐造成金廈海域「釣魚台化」，朱鳳蓮則指，大陸海警常態化執法巡查，有利於維護相關海域正常秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，並強調「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」。

大陸5海警船進金門「禁限水域」 台批政治操作

台灣方面，海委會主委管碧玲昨日（27日）表示，與大陸的談判沒有破裂。至於協商的部分，雙方有一個合議，在協商結論還沒出來前，任何一方都不對外透露內容。她又指，有關案情的部分目前都在檢察官偵辦過程中，由檢察官全盤掌握。

至於此次翻船事件是否確定因為碰撞，行政院長陳建仁稱，已請相關專家小組鑑定，鑑定結果還沒有出來。有國民黨立委質疑沒有影像，各說各話，恐難還原事件真相，陳建仁說明，有影像當然最好，但沒有影像也不是說不能鑑定。

責任編輯：尹航

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