內地研究生多到無宿舍住 輿論勸理性選擇就業升學

▲ 就業前景不明令內地考研風氣大盛。

隨著就業環境轉差，內地大學屆業生報考研究所的人數連年增加，北京、上海等地一些院校近年已出現宿舍供不應求的情況，甚至不再向研究生提供宿位。2024年度考研初試成績本周開始公布，預計錄取率在30%以下，即平均10名考生搶3個學位。媒體呼籲屆業生權衡就業和升學，應腳踏實地理性決策。

內媒《經濟觀察報》以「研究生多到無宿舍可住」為題作專題報道，提到2016年全國研究生招生數為66.71萬人，到2022年招生人數擴大至124.25萬人，幾乎翻倍。2022年，全國在學研究生已達365萬人，規模位居世界第二。研究生人數急增，已令許多大學的老校區，以及郊區新建的校區不堪重負。

報道舉例指，上海松江大學城、奉賢大學城、北京良鄉高教園區、北京昌平區沙河高教園區、南京仙林大學城等建於2000年至2005年的新校區，已接近「滿載」。已公佈2024年度招生簡章的學校，北京大學、北京師範大學、南京大學、南開大學、復旦大學等知名院校，明確不再為全日制專業碩士生提供宿舍。

除此之外，有學校將教職員宿舍騰挪出給學生住，或直接安排學生在校外租賃宿舍，也有學校對宿舍進行改造擴容，設法擠出更多床位。

一名在讀的復旦碩士研究生向該報透露，學校為他們安排了離校區6公里的公寓，並提供往返班車。即使如此，仍只有約一半專碩生能成入公寓的「幸運兒」。另一博士生透露，雖然能入住復旦宿舍，但一個廁所需6人共用。令他擔憂的是，有傳聞說由因應宿舍緊張，博士生未來將不能再住單人房間。

本周起，年度考研初試成績及國家線陸續公布，盡管考試報名人數迎來8年首降，比前一年的高峰474萬少了36萬，但競爭依然激烈。

《南方都市報》發表評論指，有的人則是順應趨勢，覺得現在本科學歷在就業市場競爭力變弱，研究生學歷尚存一定優勢。考上的只是暫時「上岸」，未來就業也存在不確定性。近年來各種「高學歷低就業」的現象頻傳，考研注定只是一種人才成長之路，如果把它當作就業的賭注，勢必面臨非常大的風險。

責任編輯：陳建錫