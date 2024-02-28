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貿促會籌備赴歐洲、中亞訪團 為企業合作牽線

經濟脈搏 13:21 2024/02/28

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貿促會指正籌備多個企業出海活動。（配圖）

中國貿促會表示，正積極籌備赴歐洲、中亞、大洋洲等多個企業出訪團組，為中外企業互利合作牽線搭橋。

貿促會周三（28日）舉行記者會，發言人回應如何助企業拓展海外市場時提到，年初以來，該會已安排多批次的企業出海活動，特別是1月28日至2月6日，貿促會會長任鴻斌率企業家代表團訪問馬來西亞、新加坡和日本，期間組織洽談對接、企業座談等活動100多場，簽署合作備忘錄、意向合作協議等50多項。

今年貿促會將大力開展「千團出海」行動，組織超過1000批次企業團組赴海外參展辦展和考察洽談，其中，正在積極籌備赴歐洲、中亞等企業出訪團組。

美商會：看重中國市場

發言人又談到美國商會會長克拉克、前貿易代表施瓦布本次率團訪華，指代表團與在華美資企業及有關行業協會舉行了座談，並將拜會有關政府部門負責人。貿促會為美國商會訪華團舉行工作午宴，介紹了中國堅持高水平對外開放，推動高質量發展，持續打造市場化、國際化一流營商環境有關舉措。

克拉克表示中國是美企極看重的市場，美國商會願繼續發揮自身作用，支持企業在華興業，持續深化兩國工商界務實交流，推動美中關係健康穩定發展。

責任編輯：陳建錫

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