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內地女返工保暖穿搭被主管批「噁心」 網絡掀起比醜風潮

社會熱點 15:05 2024/02/28

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內地女返工保暖穿搭被主管批「噁心」 網絡掀起比醜風潮

內地一名女子曬出自己的上班穿搭影片，片中顯示她穿上層層衣物，但這套「保暖上班穿搭」卻讓她被主管多次約談，說她「穿得太噁心」，應多注意公司形象。事件引發熱議，吸引超過百萬人按讚、分享和留言。

網民：看到你的穿搭 我也忍不下去

該名女子近日在抖音上傳一支影片，曬出自己的「超保暖上班穿搭」，並表示自己「因為上班穿的噁心，被主管叫去談話了」。影片中，女子頭戴毛帽、套上只露出眼睛的防護面罩，身穿奶茶色長版毛衣、粉色加絨小棉外套、打底褲加格紋毛褲，最外面套上一件長款羽絨外套，搭配長筒襪和棉拖，並戴上一雙紅色手套。

女子解釋，因為她每天都騎電單車上班，訴求是保暖實用，連出門前洗面已經「是對公司最大的尊重」。她表示，因為這身穿著，已經被主管找去談過好幾次話，嫌棄她穿得噁心，應該多注意公司形象，換上體面一點的衣服。

影片引發熱議，網民稱「看到你的穿搭之前，覺得你老闆事多，還管你的穿搭。看到你的穿搭之後，我也不能忍」。

有網民認為，上班穿什麼並不重要，「舒服就好」、「辦公室裡沒有我在乎的人」、「這點薪水買不起漂亮的衣服」。但也有網民認為，上班還是該注意外表整潔，「要懂職場禮儀」。

影片引發關注後，不少年輕人還在微博發起「上班穿搭比醜」，貼出自己的「噁心穿搭」。有媒體指出，這股「醜衣服留著上班穿」的熱潮，可能反映出年輕人所面臨的現實情況，包括通勤時間長、上班精緻羞恥症等，比醜成為職場人的一種調侃和自嘲。

內地研究生多到無宿舍住 輿論勸理性選擇就業升學

責任編輯：尹航

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