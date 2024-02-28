貴州成立調查組 徹查女企業家追討欠款被捕事件

貴州一名女企業家，因追討工程欠款被當地政府指尋釁滋事逮捕，引起輿論嘩然。貴州省政府成立由省檢察院牽頭的調查組，進行全面審查，指調查組會嚴格依法辦理，維護司法公正，調查情況將及時向社會公布。

省政府強調，將依法平等保護各類經營主體的合法權益，依法依規清理歷史遺留問題，對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責，對採取非法手段謀取不當利益的行為依法查處，著力營造市場化、法治化的營商環境。

2.2億工程費政府只願還1200萬

由中國社會科學院主管的《中國經營報》周一（26日）報道，貴州47歲女企業家馬藝珈伊自2016年起，為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家拒絕後，她及代理律師、律師助理等10餘人更被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。該報道在內地引起極大關注。

27日，水城區政府回應稱，政府欠款2.2億元以及僅以1200萬元化解債務的表述均不屬實。不過，官方說法也引發質疑。報導此事的《中國經營報》記者曬出女企業家主張的六盤水拖欠2.2億工程款明細，稱此前尋求採訪多位當地官員未獲回覆。

貴州女老闆向政府追債2億 與律師10多人被控尋釁滋事

責任編輯：蒯宇澄

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