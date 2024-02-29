拜登簽行政命令 限制美國公民敏感個資流向中俄

美國總統拜登周三（28日）簽署行政命令，限制數據公司向「受關注國家」出售美國公民敏感個人資料，以防止其借助這些數據開發人工智能（AI）技術，損害的美國國家安全。華府官員點名中國及俄羅斯正使用上述數據支持黑客、間諜行為。該措施被一些分析人士認為是仿傚中國的《數據安全法》。

行政令主要責成美國司法部發布為美國人個人數據提供保護、針對某些政府相關數據（如敏感設施或軍事人員的座標）設定更嚴格限制的法規。其同時指示其他機構，確保合同不被授予可能將數據轉移到受關注國家的公司。所謂敏感數據，包括基因組、生物識別、個人健康、地理位置、財務和其他個人識別數據。

不過，行政令也列出一些例外情況，以確保不會帶來更廣泛的貿易和經濟問題，並承認需要一個依法進行的流程，界定完全禁止或限制活動的範疇。

一名華府官員向《華爾街日報》表示，新措施旨在應對日益增大的國家安全風險，這風險源於移動應用程式、智能手錶、汽車傳感器，以及其他數碼設備產生的易暴露的數據。這些數據可能被武器化，成為海外情報機構的情報收集手段。某些情況下，包括中俄在內的對手，正利用其支持黑客、間諜和勒索行為。

「即使美國政府阻止了電腦黑客等非法幕後活動，我們目前的政策和法律仍允許公開訪問大量美國人的敏感個人數據，」另一位高級官員在前一天的新聞發布會上解釋，通過數據公司購買數據當前在美國是合法的，這反映出美國的國家安全工具包中存在漏洞，政府正在努力填補這一漏洞。

有分析人士向該報指出，華府正試圖通過這項行政命令趕上中國政府，近年北京方面已制定一套複雜的法律法規，限制數據流出本土。受訪的華府官員否認：「行政令的重點是外國政府的不當訪問和使用，同時保護合法的跨境數據流......我不會把我們政府使用數據的方式與有關國家使用數據的方式相提並論」。

前白宮國家安全會議官員哈洛則向路透社指出，「這是白宮的因應方式，針對一系列非常具體聚焦中俄的安全威脅，包括華大基因等基因組公司構成的威脅。」他形容基因組資訊是極高風險的數據，幾乎不需要在中國處理這些數據。華大基因此前曾否認受中國政府或軍方控制，亦無收集美國公民生物數據。

責任編輯：陳建錫