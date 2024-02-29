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中新免簽｜新加坡物價震驚中國遊客 「貴到中產都破產」

社會熱點 15:07 2024/02/29

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免簽後到新加坡旅遊的中國遊客大增。

中國與新加坡在春節前互免簽證，假期赴新旅行的中國遊客大增，但物價和各種開支之高使不少遊客大感震驚，甚至有人說中國的中產到當地消費都要破產。

一名來自上海的毛姓遊客向內媒《上觀新聞》透露，他與家人、朋友一行12人，今年年初一到新加坡自由行5天，回來後算了算，發現人均支出竟達1.7萬元至1.8萬元（人民幣，下同），比預期高出不少。他列出主要開支，包括人均機票9000元、酒店1萬元；門票2906元，其餘還有近4000元的餐飲和交通費用。

他舉了一些具體例子，由於春節湧入的中國遊客眾多，熱門景點一票難求，大家都被迫買黃牛票，例如環球影城的通行票就由正價約500元，炒費近一倍。另外，當地的細微開支也很嚇人，像一瓶礦泉水換算成人民幣需20至40元，麥當勞、肯德基的價格也比中國貴上一倍等等。

另一名張姓遊客則表示，新加坡五星級酒店的價格約是中國一線城市同類酒店的2倍，房間還比較小。他又提醒中國遊客要注意當地的罰款政策，他就因在亂扔煙頭被罰了約1500元。他的朋友第二次亂扔煙頭被捉，除了罰款還要上法庭、做義工，最嚴重的有可能要入獄。

一名赴在新加坡交換的中國學生也提到，當地商場吃飯比中國一線城市高出50%甚至更多，搭的士基本40元以上起步，租屋每月需6000元到1萬元之間。

責任編輯：陳建錫

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經濟現象 自由行 簽證 新加坡 中國

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