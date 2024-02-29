習近平《求是》發文：加強改進人民政協 全面發展協商民主

▲ 習近平求是發文，強調全面發展協商民主

中共總書記習近平在《求是》發文指，要加強改進人民政協工作，全面發展協商民主。

據新華社，3月1日出版的第5期《求是》雜誌將發表習近平的重要文章《加強和改進人民政協工作 全面發展協商民主》。這是習近平總書記2013年2月至2023年6月期間有關重要論述的節錄。

文章指出，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度作為我國一項基本政治制度，不僅符合當代中國實際，而且符合中華民族一貫倡導的天下為公、兼容並蓄、求同存異等優秀傳統文化，是對人類政治文明的重大貢獻。要堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，堅持發揚民主和增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發力，發揮人民政協作為專門協商機構作用，加強制度化、規範化、程序化等功能建設。

文章強調，要全面發展協商民主。協商民主是實踐全過程人民民主的重要形式。人民政協在協商中促進廣泛團結、推進多黨合作、實踐人民民主，既秉承歷史傳統，又反映時代特徵，充分體現了我國社會主義民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特點和優勢。要完善協商民主體系，統籌推進政黨協商、人大協商、政府協商、政協協商、人民團體協商、基層協商以及社會組織協商，健全各種制度化協商平台，推進協商民主廣泛多層制度化發展。

責任編輯：袁瑋婧