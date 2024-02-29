促菲方勿滋擾生事 國防部：堅決反制南海侵權挑釁

菲律賓稍早稱中方船隻違反《國際海上避碰規則》，近距離接近在黃岩島巡邏的菲海警艦船，中國國防部今日（29日）批評有關言論純屬混淆是非、惡意炒作，強調中國軍隊堅決反制南海侵權挑釁。

國防部新聞發言人張曉剛表示，近來，菲方拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合軍演」「聯合巡邏」並公開炒作，嚴重違背《南海各方行為宣言》精神，危害地區和平與穩定，與地區國家致力於維護南海和平穩定的努力背道而馳。需要強調的是，美方不是南海問題當事國，應恪守在南海問題上不持立場承諾，停止插手干涉、拱火滋事的惡意行為。

他批評，菲方有關言論純屬混淆是非、惡意炒作。菲海警船多次非法侵闖中國黃岩島鄰近海域，中方依法採取警告驅離、航路管制等措施，現場處置合理合法、專業克制。中方對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權。我們敦促菲方不要一意孤行、滋擾生事，中方將繼續在管轄海域開展維權執法行動，堅決維護國家主權和海洋權益。

張曉剛指，南海是地區國家的共同家園。中方堅持同有關當事國通過對話協商管控分歧。對於一切侵權挑釁行徑，中國軍隊始終嚴陣以待、堅決反制，堅定捍衛領土主權和海洋權益。

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責任編輯：袁瑋婧