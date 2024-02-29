  • 17°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

促菲方勿滋擾生事 國防部：堅決反制南海侵權挑釁

國情動向 15:48 2024/02/29

分享：

分享：

菲律賓稍早稱中方船隻違反《國際海上避碰規則》，近距離接近在黃岩島巡邏的菲海警艦船，中國國防部今日（29日）批評有關言論純屬混淆是非、惡意炒作，強調中國軍隊堅決反制南海侵權挑釁。

國防部新聞發言人張曉剛表示，近來，菲方拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合軍演」「聯合巡邏」並公開炒作，嚴重違背《南海各方行為宣言》精神，危害地區和平與穩定，與地區國家致力於維護南海和平穩定的努力背道而馳。需要強調的是，美方不是南海問題當事國，應恪守在南海問題上不持立場承諾，停止插手干涉、拱火滋事的惡意行為。

他批評，菲方有關言論純屬混淆是非、惡意炒作。菲海警船多次非法侵闖中國黃岩島鄰近海域，中方依法採取警告驅離、航路管制等措施，現場處置合理合法、專業克制。中方對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權。我們敦促菲方不要一意孤行、滋擾生事，中方將繼續在管轄海域開展維權執法行動，堅決維護國家主權和海洋權益。

張曉剛指，南海是地區國家的共同家園。中方堅持同有關當事國通過對話協商管控分歧。對於一切侵權挑釁行徑，中國軍隊始終嚴陣以待、堅決反制，堅定捍衛領土主權和海洋權益。

小馬可斯出訪澳洲 料就南海糾紛向澳求助

解放軍除夕南海巡航 中國軍事專家：警告圖謀不軌國家

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 南中國海 國防 軍事演習 菲律賓 中國國防部 中國

上一篇文章

中央政治局召開會議 討論政府工作報告

下一篇文章

美阻礙中國汽車進入市場 商務部促糾正非市場政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款