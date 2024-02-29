白宮：正對中國進口汽車展開國家安全調查

▲ 美國正對中國汽車進口是否構成國家安全風險展開調查，並可能出於對「連接互聯網」汽車技術感擔憂而實施限制。

白宮周四（29日）表示，美國正對中國汽車進口是否構成國家安全風險展開調查，並可能出於對「連接互聯網」汽車技術感擔憂而實施限制。

白宮表示，美國商務部之所以展開調查，是因為中國組裝的智能汽車可收集有關美國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些數據發送到中國。

白宮還指，車輛可以遙控駕駛或禁用，調查還將針對自動駕駛汽車。

美國總統拜登在聲明中稱，中國的政策可能會讓其車輛充斥美國市場，對國家安全構成風險。

拜登還指，中國對美國和其他在中國營運的外國車輛實施嚴格限制，為什麼要允許中國的連網汽車在沒有保障措施的情況下載美國運營？

白宮官員表示，目前說可能採取什麼行動還為時過早，並表示尚未就任何可能禁止或限制中國連網車的政策作出決定。又指美國政府擁有廣泛權力，行動或產生巨大影響。

進口到美國的中國產輕型汽車相對較少，美國商務部長雷蒙多表示，在中國製造的汽車在美國廣泛普及並可能威脅到隱私和國家安全之前，政府正在採取行動。

美國商務部將在60天內就中國連網汽車的潛在風險徴求意見，然後考慮起草法規來解決問題。

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責任編輯：袁瑋婧