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宋濤上海和平飯店晤夏立言 批民進黨草菅人命

國情動向 21:40 2024/02/29

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國台辦主任宋濤周四（29日）晚上在上海和平飯店與訪陸的國民黨副主席夏立言會面

國台辦主任宋濤周四（29日）晚上在上海和平飯店與訪陸的國民黨副主席夏立言會面，批評民進黨草菅人命，暴對待大陸漁民，導致兩位漁民遇難。

宋濤致詞時說，和平飯店是兩岸交流的見證者，1998年辜汪會晤就兩會交流達成許多共識，今天在此會面是對兩岸關係跌宕起伏的歷程回顧，也是為了把握好當前兩岸關係形勢，為兩岸關係發展共同努力。

他重申，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上與國民黨相向而行，共同努力維護台海和平穩定；並稱「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，堅持對立對抗的思維，損害了兩岸關係」。

宋濤說，春節期間，「民進黨當局粗暴對待大陸漁民，致兩人遇難，草菅人命、冷漠無情」。

他稱陸方始終秉持「兩岸一家親」，對台灣漁民充滿善意。陸方堅決維護大陸漁民的合法權益，對「傷害大陸漁民合法權益，無視大陸漁民生命財產安全的行為絕不容忍。」

夏立言表示，這段時間在金廈水域發生的事情，「我們也覺得非常遺憾」。他提及國民黨主席朱立倫在上周的中常會特別向遇難船員家屬表達慰問，也希望通過國台辦向家屬表達國民黨「撫慰」的意思。

夏立言稱，會敦促、監督民進黨政府妥善處理此次事件，盡快發掘事實。

1998年第2次辜汪會談即在上海和平飯店舉行。當時海基會董事長辜振甫率團訪問中國大陸，與海協會會長汪道涵會談。

夏立言走訪大陸5市 獲邀今晚赴上海會見宋濤

責任編輯：袁瑋婧

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