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中方大使否認重蹈日本「泡沫經濟」覆轍：國情不同

國情動向 10:36 2024/03/01

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中國駐日大使吳江浩受訪時被問及日企出現加速離開的傾向，他稱，如果外資企業對中國營商環境有何意見，中方願認真聽取並積極解決合理關切。他並否認中國重蹈日本「泡沫經濟」覆轍的說法，指中日國情不同。

中方大使：有外企撤華 但沒出現所謂「逃離潮」

‍吳江浩近日接受日本知名財經刊物《財界》雜誌專訪，談及中國經濟形勢、中日關係等方面。當被問及全球包括日本企業都出現加速離開中國的傾向，吳江浩首先表示，中國是市場經濟國家，外資企業有進有出是正常現象。確實有部分外企退出中國，但沒有出現所謂「逃離潮」。

他表示，在中國經濟轉型升級、本土企業快速崛起、市場競爭更趨充分的背景下，如果外資企業因為自身競爭力不足而退出，是市場機制作用的結果。如果外資企業從市場規律出發調整在華業務布局，也完全可以理解。事實上，中國企業也在向海外轉移部分產能。如果外資企業對中國營商環境有何意見，我們願意認真聽取並積極解決合理關切。

李強：把穩外資作為做好今年經濟工作重要發力點

吳江浩說，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。中國將持續推進高水平對外開放，以中國式現代化為世界提供更大機遇。

中方大使：中國樓市下滑 但不同於日本閃崩

至於當前中國的經濟狀況，吳江浩說，就當前和未來而言，盯著一些短期、微觀數據，繼續用西方經典模型分析判斷中國經濟，仍將是不準確的。盡管我們在經濟運行中還面臨一些困難和內外挑戰，但中國發展面臨的有利條件遠多於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。

日本曾經歷泡沫經濟破滅，有人認為中國可能成為「第二個日本」。吳江浩指出，中日情況不同。當年日本降槓桿是被動和急速發生的，中國在多年前就主動採取降槓桿措施，防范化解房地產及與之密切關聯的各類風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。當前中國銀行系統是健康的。

他說，房地產市場出現下滑，但不是當年日本閃崩的情景。中國城鎮化率比發達國家低十幾個百分點，仍有大量新增購房和改善需求。去年底召開的中央經濟工作會議強調，積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，構建房地產發展新模式。這些措施有助於穩定房地產企業信心和居民住房消費預期，實現房地產市場軟著陸。

住建部促各地科學編制年度住房計劃 防樓市大起大落

責任編輯：尹航

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