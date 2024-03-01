內地2月製造業PMI跌至49.1符預期 非製造業勝預期

內地2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.1個百分點，連續五個月陷入收縮，符合市場預期。非製造業PMI為51.4%，比上月上升0.7個百分點，高於市場預期的50.7，表明非製造業擴張步伐繼續加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，2月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降，製造業PMI比上月略降0.1個百分點。

具體看，當月生產指數為49.8%，比上月下降1.5個百分點，企業生產活動有所放緩；新訂單指數為49.0%，與上月持平。

從企業類型來看，大型企業PMI為50.4%，與上月持平，繼續位於擴張區間，其中生產指數和新訂單指數連續10個月保持在臨界點以上；中型企業PMI為49.1%，比上月上升0.2個百分點；小型企業受春節假日影響更為明顯，本月PMI為46.4%，比上月下降0.8個百分點，生產經營活動放緩。從企業預期來看，生產經營活動預期指數為54.2%，比上月上升0.2個百分點，表明企業對春節後市場發展信心有所增強。

非製造業經濟活動擴張加快

2月非製造業PMI比上月上升0.7個百分點，擴張步伐繼續加快。當月服務業商務活動指數為51.0%，比上月上升0.9個百分點，服務業擴張力度有所增強。從行業看，受春節假日等因素帶動，與節日出行和消費密切相關的行業生產經營較為活躍，其中零售、鐵路運輸、道路運輸、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數位於53.0%以上；航空運輸、貨幣金融服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

同時，房地產、居民服務等行業商務活動指數繼續低於臨界點，景氣水平較低。從市場預期看，業務活動預期指數為58.1%，比上月下降1.2個百分點，持續位於較高景氣區間，表明多數服務業企業對近期市場發展繼續看好。

受春節假期及低溫雨雪天氣等因素影響，建築業商務活動指數為53.5%，比上月下降0.4個百分點，仍位於擴張區間，建築業總體延續增長態勢。從市場預期看，業務活動預期指數為55.7%，繼續位於較高景氣區間，表明建築業企業對未來行業發展保持樂觀。

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責任編輯：易燕丹