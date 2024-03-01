2月財新中國製造業PMI微升至50.9 勝預期

▲ 2月財新中國製造業PMI錄50.9，連續四個月處於擴張區間。

2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.9，較上月微升0.1個百分點，連續四個月處於擴張區間，高於市場預期的50.6，表明製造業景氣度持續提升。

從各分項指數看，2月製造業產出與需求均繼續擴張。當月製造業生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升，其中新出口訂單指數錄得一年來新高。

據調查樣本企業反映，2月客戶數量增多，並且購買力普遍改善，帶動新業務量增長，海外市場對中國製造業產品的需求也廣泛改善。

盡管市場供求均有改善，但就業市場仍然低迷，企業對增加用工保持審慎。2月製造業就業指數連續第六個月位於榮枯線以下，且較上月略有下降。據調查，部分企業因公司重組和成本控制而減少用工。

價格水平仍較疲弱。盡管部分受訪企業反映原材料價格有所上漲，但成本側價格水平總體穩定，2月製造業購進價格指數僅略高於榮枯線，並錄得2023年8月以來最低。銷售端，激烈的市場競爭限制了企業的議價能力，製造業出廠價格指數連續第二個月位於收縮區間，同樣為2023年8月來最低。

製造業企業家樂觀情緒繼續提升，2月生產經營預期指數續創2023年5月以來新高，企業家預期未來一年全球經濟回暖，內外部需求增加。

財新智庫高級經濟學家王喆指，數據顯示經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進。不過，經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多。新訂單指數低於生產指數，生產和銷售端價格持續低迷，內外需仍然不足；就業指數長期徘徊在榮枯線以下，企業增員擴產積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。

他表示，2024年初，各項穩增長政策持續加碼，春節後各地政府亦通過一系列會議傳遞穩經濟意願、提振市場主體信心。未來一段時間，前期各項政策落地見效情況應是關注重點，政策在保障民生和改善預期等環節或需進一步發力。

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責任編輯：易燕丹