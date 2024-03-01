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習近平：把能源技術及關聯產業 培育成帶動產業升級的新增長點

經濟脈搏 11:54 2024/03/01

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習近平：把能源技術及關聯產業 培育成帶動產業升級的新增長點

中共中央政治局昨日（29日）下午就新能源技術與中國的能源安全進行第十二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，能源安全事關經濟社會發展全局，要把能源技術及關聯產業，培育成帶動產業升級的新增長點。

習近平：中國能源發展 需求壓力巨大

習近平指出，中共十八大以來，中國新型能源體系加快構建，能源保障基礎不斷夯實，為經濟社會發展提供有力支撐。同時也要看到，中國能源發展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱巨等一系列挑戰。應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。

習近平指出，要統籌好新能源發展和國家能源安全，堅持規劃先行、加強頂層設計、搞好統籌兼顧，注意處理好新能源與傳統能源、全局與局部、政府與市場、能源開發和節約利用等關係，推動新能源高質量發展。要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域和重大需求，合理選擇技術路線，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科研成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動中國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。

商務部等9單位發布意見 支持新能源汽車貿易合作

習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

習近平強調，要深化新能源科技創新國際合作。有序推進新能源產業鏈合作，構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。深度參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

習近平最後強調，實現科技自立自強，既要把握當今科技發展的大方向，又要堅持以我為主，突出問題導向和需求導向，提升科技創新投入效能。

新能源車迎寒潮暴雪考驗 車主抱怨續航大打折扣

責任編輯：尹航

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