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歐洲議會報告稱兩岸互不隸屬 中方強烈譴責

國情動向 12:16 2024/03/01

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中國駐歐盟使團對歐洲議會報告涉華內容予以最強烈譴責。

歐洲議會周三（2月28日）通過2023年度歐盟外交與安全政策報告，在香港、新疆、南海等問題上指責中國，指「兩岸互不隸屬」，對歐洲議會官方代表團訪台表示歡迎。中國駐歐盟使團對有關內容予以最強烈譴責。

中國駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會報告有關涉華內容嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政。中方對此深感震驚，堅決反對，並予以最強烈譴責。

發言人指，報告公然鼓吹「一中一台」，挑戰一個中國原則，為「台獨」勢力張目，暴露出歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。

發言人強調，中國必須統一，也必將統一，任何人、任何勢力都不可能阻擋。奉勸歐洲某些政客多讀讀書，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情，不要再在世人面前貽笑大方。

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責任編輯：易燕丹

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