▲ 中國樓市 | 2月百城二手房價按月續跌 但近90城跌幅收窄

中指研究院數據顯示，2月內地百城新房價格按月漲0.14%，按年漲0.57%。二手房價格按月跌0.37%，已連續22個月按月下跌，按年跌幅達4.31%。近九成城市二手房價格按月跌幅收窄，或表明市場正在逐步築底企穩。

2月，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅平均價格為16267元/平方米，按月上漲0.14%，漲幅較1月收窄0.01個百分點；按年上漲0.57%。

百城二手住宅平均價格為15173元/平方米，按月下跌0.37%，跌幅較1月收窄0.19個百分點，已連續22個月按月下跌；按年跌幅擴大至4.31%。2月，二手房市場表現平淡，但部分城市業主掛牌預期略顯趨穩，帶動價格按月跌幅收窄。

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從房價漲跌城市數量看，2月，百城新建住宅價格按月下跌城市數量為38個；二手房方面，除三亞小幅上漲外，其余99個城市按月均下跌，二手房價格下跌城市已連續9個月超90城。但值得注意的是，本月近九成城市二手住宅價格按月跌幅均有所收窄，這一積極信號或表明市場正在逐步築底企穩。

中指研究院表示，展望未來，「兩會」後供需兩端政策或加大對樓市托底力度。需求端，預計將以降成本、降門檻等方式促進購房需求釋放，其中一線城市或將繼續漸進式調整樓市政策，核心二線城市則有望全面取消限購、繼續下調商貸首付比例及房貸利率。

供給端，城市房地產融資協調機制加速落地見效，將對項目「保交付」及購房者信心的修復產生積極作用。3月份將進入傳統樓市旺季，房企或將加大推盤力度，在供需兩端政策協同發力下，核心城市「小陽春」行情預計將逐漸開啟。

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責任編輯：尹航

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