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時隔一個月 中國據報恢復向立陶宛公民發簽證

經濟脈搏 15:57 2024/03/01

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立陶宛官員證實，中國已恢復向該國公民發放簽證。

據立陶宛國家廣播電視台周四（29日）報道，立陶宛外長發言人Paulinas Levickytė向立陶宛通訊社證實，中國駐維爾紐斯代辦處已恢復向立陶宛公民發放簽證。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯2月3日在歐盟外長非正式會議上說，從1月24日起，中國已不再向立陶宛公民發放入境簽證，「中國開始全面限制了我們兩國間的旅遊和外交接觸」。

立陶宛在2021年允許台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處後，與北京的關係跌至谷底。立陶宛議會三名副議長及「與台灣關係小組」主席馬爾德基斯等11名議員在今年1月20日到訪台灣，與現任台灣地區領導人蔡英文及現任副領導人、後任領導人賴清德舉行會晤。這是台灣地區領導人選舉後，首個訪台的歐盟成員國議會代表團。

北京將立陶宛從海關系統中刪除，所有來自立陶宛的進口均被叫停。北京還召回駐立陶宛大使，並將中國駐維爾紐斯大使館降格為「臨時代辦處」，同時將立陶宛駐華大使館降格至「代辦級」。這是北京40年來首次因台灣問題把與他國關係降為代辦級。

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責任編輯：尹航

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