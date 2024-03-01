國產手機瓜分市場？內地iPhone價格插水平過香港1600元

▲ 內地iPhone 15系列價格再度「插水」，刷新官網歷史低價。

蘋果公司（Apple）繼年初在中國市場降價促銷後，iPhone 15系列價格再度「插水」，刷新官網歷史低價，其中入門版的iPhone 15 128G比起香港更平逾1,600元。分析認為，蘋果此舉反映國內銷量下降，背後原因除了消費者對iPhone的新鮮感逐漸減退，更重要的是國內高端手機瓜分了市場。

據天貓Apple Store官方旗艦店消息，2月28日至29日，iPhone 15全系列的價格大幅下降。其中，iPhone 15 128GB的券後售價為4,849元（人民幣，下同；約港幣5,274元），比原價直降1,150元；相較香港官網顯示的售價6,899港元，還要便宜1,600多元。而15 Plus、15 Pro和15 Pro Max的起售價分別為5,849元、6,849元和8,849元。

這並非iPhone 15系列首次降價。Apple中國官網年初曾下調最新款手機的售價，宣佈在1月18日至21日開啟「迎新春限時優惠」。其中，iPhone15系列4款機型降價力度達到500元，iPhone 15的起步價跌穿5,000元。

但據路透社報道，富瑞集團（Jefferies）分析師在一份報告中表示，儘管包括iPhone 15 Pro和Pro Max在內的多款機型在主要中國電商平台上進行大幅降價，但iPhone銷量在新年第一周仍舊較上年同期減少30%；相比蘋果2023年在中國整體3%的下滑幅度明顯加速。分析師認為，蘋果的銷量下滑主要歸因於中國本土品牌的激烈競爭，尤其是去年8月發布Mate 60系列後強勢回歸高端市場的華為。

華為的Mate 60系列憑借其自研的麒麟9000S晶片和雙向衛星功能，吸引大量用戶。其他國產手機如OPPO Find X7 Ultra、Vivo X100 Pro、小米14 Ultra等都在影像技術和衛星通信技術上不斷突破。在配置上，iPhone和國產手機之間的差距越拉越大。

IDC分析師Will Wong表示：「根據IDC1月的初步數據，壓力主要來自其他安卓供應商，因為我們看到蘋果銷量當月同比下降了10%左右，而華為同期增長了三位數。」

而降價似乎成為了Apple在中國市場「自救」的主要策略。「我們觀察到，iPhone在中國市場的銷售越來越依賴於促銷活動。」研究公司Counterpoint Research 的Ivan Lam表示，「蘋果正在向第三方渠道提供短期促銷價，作為3·8國際婦女節的早期促銷活動。」

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責任編輯：易燕丹