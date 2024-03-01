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人行：外籍來華人員移動支付單筆交易額 將提高到5000美元

經濟脈搏 18:27 2024/03/01

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人民銀行表示將指導支付寶、財富通等主要支付機構，將來外籍華人員使用移動支付的單筆交易限額提高到5,000美元。

針對部分外籍來華人員遇到移動支付困難的問題，人民銀行表示將指導支付寶、財富通等主要支付機構，將來華人員使用移動支付的單筆交易限額提高到5,000美元。

人行副行長張青松在國務院政策例行吹風會上指，注意到外國朋友來華進行旅遊、拜訪、商務等活動，遇到移動支付困難的問題，將指導支付機構推出一系列便利措施。

一是針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、財付通優化業務流程，提高綁卡效率。二是簡化身份驗證安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更便捷辦理。三是指導支付寶、財付通等主要支付機構將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限，由1,000美元提高到5,000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。

確保老年群體能用、會用移動支付

另外，張青松表示，人行高度重視支付服務適老化工作。目前，主要移動支付APP均已進行適老化升級，通過簡化流程、添加溫馨提示、增加語言播報、放大字體圖像、專線人工客服等多種方式，提升老年群體移動支付服務體驗，全國超過96%的銀行網點已推進適老化改造，通過升級自助設備、設立老年客戶「綠色通道」「服務專區」等措施，便利老年群體辦理支付結算業務，打造溫馨網點。
 
他補充，現金也是老年群體偏愛的一種支付方式，要確保人民幣現金法定貨幣地位，依法堅決查處、整治個別商戶拒收現金行為。人民銀行還會增加小面額貨幣供應，要求各商業銀行提供「零錢包」等服務，綜合施策，優化現金作為一種支付手段的環境，惠及包括老年群體在內的所有消費者。下一步，人行將不斷優化移動支付服務。確保老年群體能用、會用，不斷彌合數字鴻溝。

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責任編輯：易燕丹

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