兩會2024 | 今年GDP目標如何定？一文看清兩會五大看點

▲ 2024年全國兩會召開在即，國務院總理李強將發表任內首份政府工作報告。

2024年全國兩會召開在即，國務院總理李強將發表任內首份政府工作報告。新華社整理出5大看點，聚焦經濟發展、重點領域改革、新質生產力、民生保障及高水平對外開放等領域。

【看點一】今年經濟發展預期目標如何確定？

當前中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，與此同時也面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等挑戰。今年中國如何聚焦經濟建設中心工作、確定發展目標，備受關注。

從此前各地兩會釋放的信息看，多個各省區市將今年經濟增速預期目標定在不低於5%，多集中在5%至6%這個區間。結合地方預期目標水平及機構普遍預測，今年全國經濟增長目標大概率設定在5%左右。

【看點二】重點領域改革如何推進？

加快全國統一大市場建設、進一步優化民營企業營商環境、國有企業改革深化提升、落實金融體制改革……今年諸多重點領域改革任務，將成為代表委員關注焦點。

「破除地方保護和市場分割迫在眉睫。」全國政協委員、南方科技大學副校長金李說，要從產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等方面入手，加快建立統一的市場制度規則。針對反映強烈的限定交易、歧視性規定等突出問題，加大執法打擊力度。

此外，如何進一步提振民營企業發展信心？公眾期待代表委員提出切實可行、有可操作性的意見建議。

【看點三】新質生產力如何持續「上新」？

「新質生產力」成為社會關注度極高的熱詞，全國兩會期間將繼續引發熱議。中國電子信息產業發展研究院院長張立認為，發展新質生產力，關鍵是科技創新。要著力構建創新安全的技術生態體系、完善開放的產業科技創新體系，促進原創性、顛覆性創新成果競相湧現。

【看點四】民生保障如何更有力度與溫度？

聚焦百姓關切，民生保障如何更有力度與溫度，將是今年全國兩會重要議題。而就業是民生之本，今年就業總量壓力不減，高校畢業生、農民工等群體是穩就業的重中之重。如何提供更優質的教育、更便捷的醫療保障等也將是熱議話題。

【看點五】如何推進更高水平對外開放？

推進高水平「走出去」，提升參與國際循環的能力，也將成為全國兩會上關注的熱點。國務院發展研究中心原副主任張軍擴表示，在逆全球化思潮抬頭、地緣政治博弈不斷加劇背景下，中國以更高水平對外開放的確定性，應對外部環境的不確定性尤為重要。

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責任編輯：易燕丹

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