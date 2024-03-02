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住建部：加快推動保障性住房項目開工建設 

國情動向 13:06 2024/03/02

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住房城鄉建設部相關負責人表示，國家層面保障性住房的政策體系已經齊備，關鍵是抓好落實。各地要加快建立輪候機制，摸清工薪收入群體需求，以需定建，有力有效有序推進保障性住房建設。

新華社報道，住建部日前在陝西省西安市召開全國保障性住房建設工作現場會。會議要求，各地要充分認識保障性住房建設對惠民生、穩投資、促轉型的重要意義，增強工作的責任感和使命感，明確時間表、路線圖、責任人，加快推動項目開工建設，看準了就抓緊幹。

該負責人在會上強調，加大保障性住房建設和供給，有利於加快構建房地產發展新模式，完善「保障+市場」的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。

會議要求，要抓項目建設，強力推進保障性住房項目開工，按照綠色、低碳、智能、安全的標準把保障性住房建設成「好房子」，同時要加強工程質量安全監管，守住安全底線。要抓政策出台，盡快出台規劃建設保障性住房的實施辦法和相關配套政策。

同時，要加快謀劃第二批及後續項目，第二批項目要按規定抓緊上報，並做好後續項目謀劃和儲備，加快形成「實施一批、儲備一批、謀劃一批」的項目滾動推進機制。要編制好住房發展規劃，將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，科學確定保障性住房發展目標。 

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責任編輯：易燕丹

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