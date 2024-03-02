台灣總統府憲兵吞槍不治 指揮部否認被殺謠言 

台灣總統府一名憲兵周五（1日）晚執勤時開槍自殘，送院搶救後不治。憲兵指揮部表示，已依財務、家庭等方面調查事件，網傳憲兵「被殺」為錯假訊息，並非事實。

中央社報道，負責總統府安全的憲兵211營古姓上兵，周五晚上9時36分執勤衛哨時，持槍自我傷害，隨即被送往中山馬偕醫院搶救，延至10時25分不治。台北市消防局指，死者頭部有創傷，送院前已無呼吸心跳。

總統府發聲明表示，對此不幸事件深表遺憾，在事發後已第一時間向台灣領導人蔡英文報告。

憲兵指揮部指，已依財務、家庭、健康、勤務、心理等面向深入查證，網傳古姓上兵「被殺」均為錯假訊息，並非事實。此外，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜絕類似案件發生。

憲兵211營成立於1956年，專責駐守總統府，號稱「天下第一營」，因任務特殊，平日訓練嚴格，精神壓力比一般部隊大。2012年5月3日凌晨，也曾發生二等兵站夜哨時舉槍輕生的事件。

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責任編輯：易燕丹