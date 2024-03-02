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羅馬尼亞拒華為參與5G網絡建設 中使館表達嚴正關切

國情動向 15:13 2024/03/02

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羅馬尼亞拒絕華為參與5G網絡建設，中使館表達嚴正關切。

羅馬尼亞政府拒絕中國電訊設備生產商華為提交的5G基礎設施設備授權申請，中國駐羅馬尼亞大使館深表遺憾並表示嚴重關切，強調中國政府將繼續堅定維護中國企業的合法權益。

使館發言人表示，多次向羅馬尼亞政府、政黨、議會等有關方面嚴肅闡明立場，表達嚴正關切。堅決反對以非技術標準、以歧視性條款排除任何國家和企業，堅決反對破壞公平競爭原則和法治精神的行為。

發言人指，華為在羅馬尼亞投資經營20年來，嚴格遵守羅法律法規，一直保持着良好的網絡安全記錄。華為積極參與羅通訊網絡建設，致力於促進中羅信息與通訊技術合作，創造數千就業崗位，為羅財稅收入、數字經濟發展、信息基礎設施建設作出積極貢獻。相信如果羅提供良好的市場環境，華為能為羅信息通信技術發展作出更大貢獻，中國企業對羅投資也會進一步擴大。反之，羅廣大民眾利益和中羅經貿合作必將受到實質性損害。

發言人表示，今年是中羅建交75周年，雙方在相互尊重、互利共贏基礎上開展合作，符合兩國共同利益。希望羅方能從長遠利益出發，堅持公平、公正、非歧視原則，為中國企業來羅投資興業營造良好環境，以實際行動維護雙邊務實合作大局。

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責任編輯：易燕丹

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