全國兩會 | 劉結一：研究發揮港澳在全國作用 推進制度銜接

▲ 政協將圍繞發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中作用作調研。圖為深港河套合作區。

政協周日（3日）舉行新聞發布，發言人劉結一表示，將深入調研港澳在全國建設更高水平開放型經濟新體制的作用，推進基礎設施硬連通、規則制度軟銜接。

劉結一表示，大灣區是總書記習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。五年前2月18日，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。五年來，大灣區成為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。去年4月，習近平到廣東考察時提出，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。如今，大灣區經濟總量超過13萬億元，專利能力位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景增長極之一。

全國政協始終關心香港澳門的經濟社會發展，心繫大灣區，通過多種形式圍繞大灣區建設協商議政。一年來，委員們就加快大灣區市場一體化，優化金融數據跨境合規體系，推進產業數字化建設，建立跨區域人才共享機制等各個方面為高水平推進大灣區深度融合，協同發展建言獻策。

他又表示，港澳地區全國政協委員在廣東多地調研，重點考察橫琴、前海、南沙等粵港澳合作發展平台，促進《大灣區發展規劃綱要》落實。全國政協還將圍繞發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用等議題深入調研，推進粵港澳基礎設施硬連通、規則制度軟銜接、民生互惠心相融。

全國政協扎實開展民主監督，將「粵港澳大灣區發展規劃綱要落實情況及建議」列入全國政協圍繞「十四五」規劃開展民主監督的五年計劃，自2021年起連續三年組織視察團、調研組開展視察監督、會議監督等，形成民主監督報告，推動綱要落實。

責任編輯：陳建錫