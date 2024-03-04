  • 19°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 11:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雷蒙多再提國安威脅：北京可讓300萬輛車同時熄火

國情動向 10:02 2024/03/04

分享：

分享：

繼白宮2月底表示美國正對中國汽車進口是否構成國家安全風險展開調查後，商務部長雷蒙多再度發聲提國安威脅，稱「假如美國馬路上有300萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」。

中方曾敦促美方停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中企。

雷蒙多稱：調查與經濟競爭無關

據美國全國廣播公司（MSNBC）3月1日播出的訪問，雷蒙多稱，如今的汽車如同「裝了輪子的蘋果手機」，可以採集包括生物識別訊息在內的大量數據。她說，「想像一下這個世界：美國馬路上有數百萬輛中國汽車，它們每時每刻都在收集數百萬美國人的數據，並將這些數據發回北京...」。

「那可真是一個可怕的地方。」雷蒙多進一步稱，中國製造的網聯汽車「可能帶來非常嚴重的威脅」，只要「輕輕一按開關」，車輛中的軟件就可以被禁用，將導致汽車無法行駛。「試想一下，假如美國馬路上行駛有300萬輛中國汽車，而北京可以讓它們全部同時熄火。」

雷蒙多稱，美方調查與經濟競爭無關，而是為了保護包括汽車行業工人等在內的美國人民的安全。當被問及此舉是否意在替拜登爭取搖擺州的汽車行業選票，以及是否構成「以國家安全之名的貿易制裁和保護主義」，雷蒙多接連否認。

歐盟宣布對中國中車子公司展開反補貼調查

她表示，「這是為了保護美國人，以及我們最敏感的數據，為了保護我們在道路上開車的孩子們。」她承認，拜登對向中國電動汽車施加關稅「有興趣」，但拜登此次指示商務部，針對中國網聯汽車進行的調查「完全是為了國家安全」。

中國外交部日前表示，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的不公平做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。美方這種把經貿問題政治化的做法只會阻礙美國汽車產業的發展。中方敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。

白宮：正對中國進口汽車展開國家安全調查

雷蒙多：中國製電動車對美國構成重大國安風險

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
歧視 政治 經濟 外交 國防 貿易戰 地緣政治 5G 中國市場 科技產品

下一篇文章

兩會2024 | 今年GDP目標如何定？一文看清兩會五大看點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款