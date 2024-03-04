雷蒙多再提國安威脅：北京可讓300萬輛車同時熄火

繼白宮2月底表示美國正對中國汽車進口是否構成國家安全風險展開調查後，商務部長雷蒙多再度發聲提國安威脅，稱「假如美國馬路上有300萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」。

中方曾敦促美方停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中企。

雷蒙多稱：調查與經濟競爭無關

據美國全國廣播公司（MSNBC）3月1日播出的訪問，雷蒙多稱，如今的汽車如同「裝了輪子的蘋果手機」，可以採集包括生物識別訊息在內的大量數據。她說，「想像一下這個世界：美國馬路上有數百萬輛中國汽車，它們每時每刻都在收集數百萬美國人的數據，並將這些數據發回北京...」。

「那可真是一個可怕的地方。」雷蒙多進一步稱，中國製造的網聯汽車「可能帶來非常嚴重的威脅」，只要「輕輕一按開關」，車輛中的軟件就可以被禁用，將導致汽車無法行駛。「試想一下，假如美國馬路上行駛有300萬輛中國汽車，而北京可以讓它們全部同時熄火。」

雷蒙多稱，美方調查與經濟競爭無關，而是為了保護包括汽車行業工人等在內的美國人民的安全。當被問及此舉是否意在替拜登爭取搖擺州的汽車行業選票，以及是否構成「以國家安全之名的貿易制裁和保護主義」，雷蒙多接連否認。

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她表示，「這是為了保護美國人，以及我們最敏感的數據，為了保護我們在道路上開車的孩子們。」她承認，拜登對向中國電動汽車施加關稅「有興趣」，但拜登此次指示商務部，針對中國網聯汽車進行的調查「完全是為了國家安全」。

中國外交部日前表示，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的不公平做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。美方這種把經貿問題政治化的做法只會阻礙美國汽車產業的發展。中方敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。

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雷蒙多：中國製電動車對美國構成重大國安風險

責任編輯：尹航

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