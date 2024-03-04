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A股 | 三大指數集體收漲 成交額連續4日破萬億

經濟脈搏 15:08 2024/03/04

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全國兩會拉開帷幕之際，今日A股三大股指震盪反彈，最終集體小幅收漲。滬指報3039點，漲0.41%；深成指報9438點，漲0.04%；創指報1834點，漲0.59%。中金報告稱，重點關注後續兩會召開期間的經濟目標及政策落實，以及各部委工作重點等，認為短期修復行情有望延續。

板塊方面，液冷服務器、算力概念股全天大漲，工業富聯、高新發展、英維克、川潤股份等多股漲停。CRO概念等醫藥相關板塊展開反彈，雙成藥業、景峰醫藥、盤龍藥業等漲停，藥明康德接近漲停。消費電子概念股午後走強，希荻微、福蓉科技、卓翼科技等漲停。下跌方面，房地產板塊陷入調整，萬科A跌近5%。總體來看，個股跌多漲少，兩市超3100股下跌，成交額連續4日突破萬億，今日成交達10771億元。

以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流出45億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出近71億元。

機構關注兩會期間政策紅利

中金報告中提到，關注兩會期間政策紅利。近期國內穩增長、穩預期、穩市場政策舉措陸續出台，資本市場改革預期升溫，市場流動性壓力緩解，疊加科技產業趨勢的催化，市場出現情緒反轉並展開強勁反彈，本周市場一度出現4%以上的單日換手率（周三成交額1.37萬億元），市場情緒好於過去一年來的歷次反彈。2月初以來市場回升時間不長但幅度不低，本周指數臨近前期的交易密集區後出現一定波動，市場交易額放大反映資金分歧也有所增加。

展望後市，臨近兩會重點關注後續兩會召開期間的經濟目標及政策落實，以及各部委工作重點等。

市場層面，指數前期連續反彈且仍在關鍵整數關口附近，不排除仍有交易層面因素導致的擾動，但目前A股市場估值仍處於歷史偏底部位置，與全球市場比較也處於明顯偏低水平，認為短期修復行情仍有望延續，中期走勢則取決於政策環境，尤其是財政和貨幣政策的協同發力。

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責任編輯：尹航

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