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A股 | 兩會開幕前三大股指微跌 機構關注兩會政策紅利

經濟脈搏 10:20 2024/03/04

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全國兩會逐漸拉開帷幕，今日A股三大股指開盤漲跌不一，滬指跌0.01%，深成指和創指分別漲0.23%和0.17%。截至上午10時11分，三大股指均跌。中金報告稱，重點關注後續兩會召開期間的經濟目標及政策落實，以及各部委工作重點等，認為短期修復行情有望延續。

截至上午10時11分，創業板指轉跌，此前一度漲超1%，滬指跌0.37%，深證成指跌0.52%，兩市超4300家個股飄綠。

中金報告中提到，關注兩會期間政策紅利。近期國內穩增長、穩預期、穩市場政策舉措陸續出台，資本市場改革預期升溫，市場流動性壓力緩解，疊加科技產業趨勢的催化，市場出現情緒反轉並展開強勁反彈，本周市場一度出現4%以上的單日換手率（周三成交額1.37萬億元），市場情緒好於過去一年來的歷次反彈。2月初以來市場回升時間不長但幅度不低，本周指數臨近前期的交易密集區後出現一定波動，市場交易額放大反映資金分歧也有所增加。

該公司認為本輪市場反彈的核心驅動力在於政策預期改善，如中央政治局會議及中央財經委員會第四次會議明確政策方向；LPR超預期下調；新任證監會主席親自帶隊圍繞資本市場中長期健康發展召開座談會，等等。

展望後市，臨近兩會重點關注後續兩會召開期間的經濟目標及政策落實，以及各部委工作重點等。市場層面，指數前期連續反彈且仍在關鍵整數關口附近，不排除仍有交易層面因素導致的擾動，但目前A股市場估值仍處於歷史偏底部位置，與全球市場比較也處於明顯偏低水平，認為短期修復行情仍有望延續，中期走勢則取決於政策環境，尤其是財政和貨幣政策的協同發力。

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責任編輯：尹航

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