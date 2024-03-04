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兩會2024｜雷軍：建議9年義務教育階段普及AI知識

國情動向 11:03 2024/03/04

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雷軍建議在義務教育階段就普及AI教育。

全國人大代表、小米集團董事長雷軍周一（4日）表示，今年他已準備4份建議案，包括加強培養人工智能（AI）人才，以滿足科技變革的需求。

雷軍表示，AI正以前所未有的速度、廣度和深度變革經濟社會發展模式，掀起新一輪科技變革與行業變革的浪潮。從長期趨勢來看，各行各業對掌握AI基本技能的人力需求正急劇增長，以中國生成式AI的實際技術水平來看，特別是在頂尖AI人才儲備方面還存在明顯不足，複合型人才更加短缺。

他建議將AI納入教育培養體系，一方面從義務教育階段普及AI素養教育，9年義務教育階段設置AI通識課程，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動；另一方面大力推進高校AI相關專業的建設，加大對高校對相關學科建設的投入，加強與世界一流科研機構的合作交流，培養理論與實踐相融合的人才。

另外，雷軍還會提出3份建議案，分別涉及加快建設製造業綠色低碳供應鏈、進一步規範智能駕駛產品安全應用，以及加強智能製造支援力度。

全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕則建議聚焦AI大模型發展，強調大模型發展已不單純是科技之爭，更是國運之爭，今年是大模型應用場景元年，建議政府鼓勵並引導企業將大模型與數位化業務系統深度結合。他認為，中國在核心技術要趕上美國還需要時間，但完全可以走出一條具有本國特色的發展之路。

責任編輯：陳建錫

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