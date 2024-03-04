▲ 兩會2024 | 人大代表籲提高個稅起徵點 提振信心促消費

內地如何促消費、穩信心是外界持續關注的話題。在今年的全國兩會上，有代表提出建議，將個稅起徵點由5000元/月（人民幣，下同）提升至10000元/月。

代表：收入提升 才能持續提高消費能力

中央經濟工作會議提出，2024年要著力擴大國內需求，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。在昨日的政協記者會上，發言人劉結一還列出春節假期出遊消費數據證明中國有巨大消費潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。

全國人大代表、鹽津鋪子食品股份有限公司董事長張學武受訪時表示，今年他帶來了《改善居民收入預期，激活消費拉動經濟增長》的建議。他說，收入是決定消費的首要因素，居民可支配收入提升才能持續提高消費能力。

張學武建議，要持續改善和提升就業，提高居民工資性收入；放開農民住宅流轉交易和抵押，增加農民的財產性收入；加強城市保障性住房供給通過個人補貼和減稅增加居民收入等。

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對於低收入人群，個人所得稅邊際影響小，提高最低工資標準增加個人補貼，能更好地起到促進消費的效果。對於中等收入人群，可以考慮擴充個人所得稅「專項附加扣除」范圍、提高「專項附加扣除」標準等方式，利用減稅增加稅後收入促進消費。他建議將個稅起徵點提升至1萬元，從而增加普通收入人群的實際收益，提振消費信心。

同樣關注個稅起徵點的還有全國人大代表、格力電器董事長董明珠。她說，「5000元起徵點已經好多年了，現在確實要提高了 」，起徵點是1萬元以上，就減輕了審核成本，也減輕了這些人申報的過程時間等等，還杜絕造假。

公開資料顯示，內地的個人所得稅實施超額累進稅率，計算基數是當月工資總額減社保減5000，個人所得稅是個人所得稅徵收基數乘稅率減速算扣除數。

責任編輯：尹航

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