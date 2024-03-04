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兩會2024｜人大會議3月5日起召開7天 共3次全會 7項議程

國情動向 12:05 2024/03/04

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人大公布會期及議程。

十四屆全國人大二次會議舉行新聞發布會，會上公佈，大會將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天，安排3次全體會議，7項議程。

開幕當天，總理李強將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。

會議期間同時舉行3次記者會，國務院有關部門官員將分別就外交、經濟、民生等主題回答記者提問。每次全會前安排「代表通道」，全會後安排「部長通道」。會議採訪以現場方式為主，綜合採用視像、書面等多種方式進行。其中，新聞發佈會、記者會、代表通道、部長通道等集中採訪，將採用現場方式。

十四屆全國人大實有代表2956名，已有2897名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。

大會議程：

一、審議政府工作報告。

二、審查2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計畫草案。

三、審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案。

四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的提案。

五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告。

六、審議最高人民法院工作報告。

七、審議最高人民檢察院工作報告。

人大二次會議同日上午舉行預備會議，通過上述議程。

責任編輯：陳建錫

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