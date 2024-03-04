兩會2024｜本屆及往後幾年人大閉幕後 不再舉行總理記者會

▲ 人大會議閉幕後不再舉行總理記者會。

十四屆全國人大二次會議舉行新聞發布會，發言人婁勤儉公布，今年全國人大會議閉幕後，不舉行總理記者會。本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

婁勤儉表示，去年十四屆全國人大一次會議閉幕後，大會發言人邀請新一屆國務院總理李強同志出席了記者會。李強總理在回答中外記者提問時，圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題以及政府自身建設作了深入闡述，也明確整個任期的工作思路。

明日（3月5日）十四屆全國人大二次會議就要開幕，李強總理將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。應該說，社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應。同時，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責同志就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，權威解讀有關政策措施，對社會關註問題作深入解讀和說明。

此外，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。統籌考慮以上安排，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

婁勤儉又就修訂《國務院組織法》作解釋，指此次修訂以法律形式落實深化黨和國家機構改革的精神，修訂的主要內容包括四個方面：一是明確國務院的性質地位和國務院工作的指導思想；二是完善國務院機構及其職權相關規定；三是健全國務院會議制度；四是增加國務院依法全面正確履行職能的制度措施。

總理記者會1993年後成常態

全國人大會議閉幕後舉行總理記者會的做法始於1991年，時任總理李鵬接受第七屆全國人大四次會議新聞發言人周覺的邀請，跟來自中港台和外國的記者見面。1993年以後，總理記者會趨於制度化、常態化，1998年朱鎔基出任總理後，記者會更成為兩會中的焦點，時間也延長到兩個到兩個半小時。

每年記者會上，中國的經濟發展走向、人民幣匯率、中美關係、香港及台灣問題等，一般是中外記者們最關心的問題。

責任編輯：陳建錫