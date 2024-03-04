兩會2024｜人大發布會：立法工作將聚焦金融體制改革等發力

▲ 人大今年立法工作將聚焦金融體制改革等發力。

十四屆全國人大二次會議舉行新聞發布會，發言人婁勤儉介紹今年人大立法工作指，將圍繞改革、聚焦開放、突出高質量發展、立足保障和改善民生等發力。

婁勤儉指，人大將圍繞改革抓立法，包括落實金融體制改革、促進民營企業發展壯大，通過立法把改革成果固定下來，增強經濟發展的內生動力；聚焦開放抓立法，包括制定關稅法，修改國境衛生檢疫法，完善先行法律的涉外條款，持續優化營商環境；突出高質量發展抓立法，為深入推進生態文明建設和綠色低碳發展組織生態環境法典編纂工作；立足保障和改善民生抓立法，包括制定學位法、學前教育法，修改傳染病防治法等等。

在科技領域，立法主要是《科學技術進步法》、《促進科技成果轉化法》、《科學技術普及法》等三部法律。去年全國人大常委會對《科學技術進步》法實施情況進行了執法檢查。下一步將研究推進科技創新方面的立法，深入研究人工智能（AI）、生物技術等前沿科技領域有關倫理、道德、安全等重要問題。

婁又指，中央經濟工作會議已經對紮實做好今年經濟工作作出了全面部署，全國人大及其常委會作為國家立法機關，主要通過行使國家立法權為做好經濟工作，推動高質量發展提供法治保障。總的看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有足夠的信心和底氣。全國人大及其常委會將深入推進科學立法、民主立法、依法立法，穩中求進，推動立法工作，以高質量立法保障經濟高質量發展。