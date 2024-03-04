兩會2024 | 人大發布會：總體保持國防支出合理穩定增長

在複雜的地緣政治環境下，中國國防預算是外界關注話題之一。在今日的十四屆全國人大二次會議新聞發布會上，大會發言人婁勤儉表示，中國總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

指中國國防支出一直較美國低

有外國記者問及今年國防預算的情況，稱去年中國的軍費按年增7.2%達1.56萬億元，是四年來最大增幅，當前又面臨南海、東海局勢緊張。婁勤儉說，按照國防法、預算法等法律法規的要求，國防支出預算是國家整體預算的一部分，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人大審查和批准，依法管理和使用。根據大會議程，本次大會也將審查政府預算草案報告，之後對外公布。

婁勤儉說，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

他強調，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都比較低。

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責任編輯：尹航

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