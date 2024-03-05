兩會2024 | 今年中國GDP目標增長5%左右 赤字率3%

▲ 兩會2024 | 今年中國GDP目標增長5%左右 與去年同

十四屆全國人大二次會議今日（5日）在北京召開，國務院總理李強發表政府工作報告。他指出中國今年發展目標為，國內生產總值增長5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入增長和經濟增長同步。赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。

政府工作報告說，綜合分析研判，今年中國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。中國具有顯著的制度優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系完備的供給優勢、高素質勞動者眾多的人才優勢，科技創新能力在持續提升，新產業、新模式、新動能在加快壯大，發展內生動力在不斷積聚，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，必須增強信心和底氣。同時要堅持底線思維，做好應對各種風險挑戰的充分準備。

只要貫徹落實好黨中央決策部署，緊緊抓住有利時機、用好有利條件，把各方面幹事創業的積極性充分調動起來，一定能戰勝困難挑戰，推動經濟持續向好、行穩致遠。

Q：GDP目標為何設置在5%左右？ A：政府工作報告中提到，設置在5%左右是考慮了促進就業增收、防范化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道