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兩會2024｜李強：去年發展目標圓滿完成 社會大局保持穩定

國情動向 09:18 2024/03/05

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政府工作報告指，去年發展目標圓滿完成。

十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強作政府工作報告，宣佈2023年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定。

李強表示，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年。面對異常覆雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡。

現代化產業體系建設取得重要進展。傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業蓬勃發展，未來產業有序布局，先進製造業和現代服務業深度融合，一批重大產業創新成果達到國際先進水平。國產大飛機C919投入商業運營，國產大型遊輪成功建造，新能源汽車產銷量佔全球比重超過60%。

過去一年，民生保障有力有效。居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小。脫貧攻堅成果鞏固拓展，脫貧地區農村居民收入增長8.4%。加大義務教育、基本養老、基本醫療等財政補助力度，擴大救助保障對象範圍。提高「一老一小」個人所得稅專項附加扣除標準，6600多萬納稅人受益。加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭。

一年來，加大宏觀調控力度，推動經濟運行持續好轉。針對嚴峻挑戰和疫後經濟恢復特點，我們統籌穩增長和增後勁，突出固本培元，注重精準施策，把握宏觀調控時、度、效，加強逆周期調節，不搞「大水漫灌」和短期強刺激，更多在推動高質量發展上用力，全年經濟運行呈現前低中高後穩態勢。圍繞擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，延續優化一批階段性政策，及時推出一批新政策，打出有力有效的政策組合拳。

財政政策加力提效，加強重點領域支出保障，全年新增稅費優惠超過2.2萬億元，增發1萬億元國債支持災後恢復重建、提升防災減災救災能力。貨幣政策精準有力，兩次降低存款準備金率、兩次下調政策利率，科技創新、先進製造、普惠小微、綠色發展等貸款大幅增長。出台支持汽車、家居、電子產品、旅遊等消費政策，大宗消費穩步回升，生活服務消費加快恢復。

發揮政府投資撬動作用，制定促進民間投資政策，能源、水利等基礎設施和製造業投資較快增長。因城施策優化房地產調控，推動降低房貸成本，積極推進保交樓工作。制定實施一攬子化解地方債務方案，分類處置金融風險，守住了不發生系統性風險的底線。

一年來，深化改革擴大開放，持續改善營商環境。出台建設全國統一大市場總體工作方案，清理一批妨礙公平競爭的政策規定。分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制，開展清理拖欠企業賬款專項行動，加強違規收費整治。深化財稅金融、農業農村、生態環保等領域改革。推動外貿穩規模、優結構，電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口增長近30%。完善吸引外資政策，拓展制度型開放。紮實推進共建「一帶一路」高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。

一年來，依靠創新引領產業升級，增強城鄉區域發展新動能。強化國家戰略科技力量，加快實施重大科技項目。全面部署推進新型工業化。出台穩定工業經濟運行、支持先進製造業舉措，提高重點行業企業研發費用加計扣除比例，推動重點產業鏈高質量發展，工業企業利潤由降轉升。數字經濟加快發展，5G用戶普及率超過50%。深入實施新型城鎮化戰略，進一步放寬放開城市落戶條件，增強縣城綜合承載能力，常住人口城鎮化率提高到66.2%。強化農業發展支持政策，有力開展抗災奪豐收，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，鄉村振興紮實推進。完善區域協調發展體制機制，在落實區域重大戰略方面推出一批新舉措，實施一批重大項目，區域發展協調性、平衡性不斷增強。

一年來強化生態環境保護治理，加快發展方式綠色轉型。一年來，強化生態環境保護治理，加快發展方式綠色轉型。深入推進美麗中國建設。持續打好藍天、碧水、凈土保衛戰。加快實施重要生態系統保護和修復重大工程。抓好水土流失、荒漠化綜合防治。加強生態環保督察。制定支持綠色低碳產業發展政策。推進重點行業超低排放改造。啟動首批碳達峰試點城市和園區建設。積極參與和推動全球氣候治理。

責任編輯：陳建錫

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