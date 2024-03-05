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兩會2024 | 李強：財政政策適度加力 貨幣政策靈活適度

國情動向 09:36 2024/03/05

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兩會2024 | 李強：財政政策適度加力 貨幣政策靈活適度

十四屆全國人大二次會議今日（5日）在北京開幕，總理李強作政府工作報告，報告中對於財政政策和貨幣政策的表述為：積極的財政政策要適度加力、提質增效，發行1萬億元超長期特別國債；穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

政府工作報告中說，積極的財政政策要適度加力、提質增效。

綜合考慮發展需要和財政可持續，用好財政政策空間，優化政策工具組合。赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5萬億元、比上年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。 為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。

穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。

保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉淀空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。

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責任編輯：尹航

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