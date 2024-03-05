兩會2024｜李強：7000億支持基建科創 開展「人工智能+」行動

▲ 政府工作報告提出開展「人工智能+」行動。

十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強作政府工作報告，宣佈今年發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳。中央預算內投資擬安排7000億元，加快實施「十四五」規劃重大工程項目。積極培育新興產業，鞏固新能源汽車等產業領先優勢，開展「人工智能+」行動。

李強表示，積極培育新興產業和未來產業。實施產業創新工程，完善產業生態，拓展應用場景，促進戰略性新興產業融合集群發展。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導區。

制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能+」行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科。要加強對年輕科技人才支持力度。

積極擴大有效投資。發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板，推進防洪排澇抗災基礎設施建設，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，加快實施「十四五」規劃重大工程項目。今年中央預算內投資擬安排7000億元。

國家發改委隨後發布2024年國民經濟和社會發展計劃草案，明確以科技創新引領現代化產業體系建設，加快形成新質生產力。提升科技創新能力，部署實施一批國家重大科技項目。積極培育發展新興產業和未來產業，打造生物製造、商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎。開展「人工智能+」行動，加快氫能等未來能源產業創新發展，持續推進核聚變等前沿技術研究開發。

責任編輯：陳建錫