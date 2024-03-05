2月財新中國服務業PMI微跌至52.5 遜預期

▲ 2月財新中國服務業PMI微跌。

2月財新中國服務業PMI報52.5，回落0.2個百分點，創三個月低位兼差過預期，反映行業維持擴張，但景氣度有所下降。

分項數據顯示，服務業供需維持穩定擴張，當月新業務較前值微升，外需好於內需，當月新出口訂單指數在擴張區間升至去年7月來最高。不過，也有部分企業反映新訂單量低於預期。盡管供需繼續增長，受春節假期員工返鄉和企業用工意願相對保守的影響，就業情況明顯走弱，服務業就業指數降至收縮區間，為去年以來最低。雖然用工減少，但由於新訂單量低於預期，企業仍有余力處理積壓業務，服務業積壓業務量為前年8月來首次減少。

原材料、能源等成本持續上揚，當月服務業投入品價格指數在擴張區間再度回升；為消化成本壓力，企業上調銷售價格，收費價格指數重回榮枯線以上，並升至去年6月以來最高，但漲幅仍低於投入品價格指數。服務業經營預期指數在擴張區間小幅下行，降至近四個月最低。市場情緒總體樂觀，受訪企業預期經濟環境改善，同時對新產品發布、新市場開拓計劃、客戶支出增加等因素持樂觀態度。也有部分企業判斷市況將相對低迷、客戶消費能力仍然疲弱，對前景謹慎。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月制造業和服務業產需平穩擴張，財新中國製造業PMI自2021年下半年以來首次連續四個月高於榮枯線，服務業PMI連續14個月擴張，顯示經濟總體回升向好。不過，經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定仍然偏多，需求端弱於生產端，價格維持低位，內外需仍顯不足；就業指數降至榮枯線下，企業增員和擴產積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。

今年初各項穩增長政策持續加碼，春節後各地政府亦通過一系列會議傳遞穩經濟意願、提振市場主體信心。未來一段時間，前期各項政策落地見效情況應是關注重點，政策在保障民生和改善預期等環節或需進一步發力。

責任編輯：陳建錫