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穩外資外貿 政府工作報告：全面取消製造業領域外資准入限制

國情動向 10:02 2024/03/05

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國務院總理李強今日（5日）在政府工作報告中介紹，今年政府工作任務提出，擴大高水平對外開放，促進互利共贏。主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，鞏固外貿外資基本盤，培育國際經濟合作和競爭新優勢。全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動解決數據跨境流動等問題。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。

政府工作報告說，繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。落實好外資企業國民待遇，保障依法平等參與政府採購、招標投標、標準制定，推動解決數據跨境流動等問題。

擔心禁止離境 部分外企取消或推遲高管到中國出差

加大吸引外資力度。加強外商投資服務保障，打造「投資中國」品牌。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。深入實施自貿試驗區提升戰略，賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

兩會2024 | 李強：財政政策適度加力 貨幣政策靈活適度

推動外貿質升量穩。加強進出口信貸和出口信保支持，優化跨境結算、匯率風險管理等服務，支持企業開拓多元化市場。促進跨境電商等新業態健康發展，優化海外倉布局，支持加工貿易提檔升級，拓展中間品貿易、綠色貿易等新增長點。積極擴大優質產品進口。全面實施跨境服務貿易負面清單。出台服務貿易、數字貿易創新發展政策。加快內外貿一體化發展。辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會。加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效。

另外，在區域合作方面，報告中提到，深化多雙邊和區域經濟合作。推動落實已生效自貿協定，與更多國家和地區商簽高標准自貿協定和投資協定。推進中國－東盟自貿區3.0版談判，推動加入《數字經濟伙伴關係協定》、《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》。全面深入參與世貿組織改革，推動建設開放型世界經濟，讓更多合作共贏成果惠及各國人民。

推動高質量共建「一帶一路」走深走實。抓好支持高質量共建「一帶一路」八項行動的落實落地。穩步推進重大項目合作，實施一批「小而美」民生項目，積極推動數字、綠色、創新、健康、文旅、減貧等領域合作。加快建設西部陸海新通道。

兩會2024｜李強：7000億支持基建科創 開展「人工智能+」行動

責任編輯：尹航

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