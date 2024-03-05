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兩會2024｜李強首份政府工作報告 提出哪些目標和任務？

國情動向 10:11 2024/03/05

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李強發表任內首份政府工作報告。

十四屆全國人大二次會議周二（5日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李強作政府工作報告，就今年社會經濟發展設定目標及具體任務，重點整體如下：

一、今年發展主要預期目標

1、國內生產總值增長5％左右

2、城鎮新增就業1200萬人以上

3、城鎮調查失業率5.5％左右

4、居民消費價格漲幅3％左右

5、糧食產量1.3萬億斤以上

6、赤字率擬按3％安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元

二、今年工作任務

1、大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力

2、深入實施科教興國戰略，強化高質量發展的基礎支撐

3、著力擴大國內需求，推動經濟實現良性循環

4、堅定不移深化改革，增強發展內生動力

5、擴大高水平對外開放，促進互利共贏

6、更好統籌發展和安全，有效防範化解重點領域風險

7、堅持不懈抓好「三農」工作，紮實推進鄉村全面振興

8、推動城鄉融合和區域協調發展，大力優化經濟布局

9、加強生態文明建設，推進綠色低碳發展

10、切實保障和改善民生，加強和創新社會治理

三、去年工作

1、國內生產總值超過126萬億元，增長5.2％

2、技術合同成交額增長28.6％

3、糧食產量1.39萬億斤

4、居民人均可支配收入增長6.1％

5、全年新增稅費優惠超過2.2萬億元

6、脫貧人口務工規模超過3300萬

責任編輯：陳建錫

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