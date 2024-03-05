兩會2024｜李強首份政府工作報告 提出哪些目標和任務？

上一篇文章
兩會2024消息匯總（不斷更新）
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 電子書系列
十四屆全國人大二次會議周二（5日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李強作政府工作報告，就今年社會經濟發展設定目標及具體任務，重點整體如下：
一、今年發展主要預期目標
1、國內生產總值增長5％左右
2、城鎮新增就業1200萬人以上
3、城鎮調查失業率5.5％左右
4、居民消費價格漲幅3％左右
5、糧食產量1.3萬億斤以上
6、赤字率擬按3％安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元
二、今年工作任務
1、大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力
2、深入實施科教興國戰略，強化高質量發展的基礎支撐
3、著力擴大國內需求，推動經濟實現良性循環
4、堅定不移深化改革，增強發展內生動力
5、擴大高水平對外開放，促進互利共贏
6、更好統籌發展和安全，有效防範化解重點領域風險
7、堅持不懈抓好「三農」工作，紮實推進鄉村全面振興
8、推動城鄉融合和區域協調發展，大力優化經濟布局
9、加強生態文明建設，推進綠色低碳發展
10、切實保障和改善民生，加強和創新社會治理
三、去年工作
1、國內生產總值超過126萬億元，增長5.2％
2、技術合同成交額增長28.6％
3、糧食產量1.39萬億斤
4、居民人均可支配收入增長6.1％
5、全年新增稅費優惠超過2.2萬億元
6、脫貧人口務工規模超過3300萬
責任編輯：陳建錫