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兩會2024消息匯總（不斷更新）

國情動向 10:11 2024/03/05

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兩會2024消息匯總 一文看懂經濟目標和政策動向（不斷更新）

兩會揭開帷幕，總理李強發表的政府工作報告是外界關注焦點。

經濟目標及政策

今年中國GDP目標增長5%左右 與去年同

官方稱中國今年GDP增速5%「並非易事」 外界怎麼看？

政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」

李強：財政政策適度加力 貨幣政策靈活適度

中國政府工作報告提「新質生產力」 料數字經濟貢獻提升

李強：擬連續幾年發行超長期特別國債 今年1萬億

李強：7000億支持基建科創 開展「人工智能+」行動

李強：去年發展目標圓滿完成 社會大局保持穩定

外資外貿

政府工作報告：全面取消製造業領域外資准入限制

香港及台灣

李強：落實「愛國者治港」原則 支持香港發展經濟

人大發布會：中央繼續支持香港融入國家發展大局

中美關係

人大發布會：中美關係穩下來、好起來是各方期待

責任編輯：尹航

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