兩會2024消息匯總（不斷更新） 國情動向 10:11 2024/03/05 分享： 分享： ▲ 兩會2024消息匯總 一文看懂經濟目標和政策動向（不斷更新） 兩會揭開帷幕，總理李強發表的政府工作報告是外界關注焦點。經濟目標及政策今年中國GDP目標增長5%左右 與去年同官方稱中國今年GDP增速5%「並非易事」 外界怎麼看？政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」李強：財政政策適度加力 貨幣政策靈活適度中國政府工作報告提「新質生產力」 料數字經濟貢獻提升李強：擬連續幾年發行超長期特別國債 今年1萬億李強：7000億支持基建科創 開展「人工智能+」行動李強：去年發展目標圓滿完成 社會大局保持穩定外資外貿政府工作報告：全面取消製造業領域外資准入限制香港及台灣李強：落實「愛國者治港」原則 支持香港發展經濟人大發布會：中央繼續支持香港融入國家發展大局中美關係人大發布會：中美關係穩下來、好起來是各方期待責任編輯：尹航 緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道 開啟hket App，閱讀全文 宏觀分析 地緣政治 一國兩制 中國市場 外交 經濟數據表現 財政政策 貨幣政策 經濟 人大政協兩會