  • 26°C
香港時間 : 2024305日 (週二) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩會2024｜今年國防預算1.66萬億 增7.2%持平去年

國情動向 10:21 2024/03/05

分享：

分享：

中國今年國防預算維持7.2%增幅。

十四屆全國人大二次會議開幕，財政部的預算草案顯示，中國今年國防預算16655億元，增長7.2％，增幅與去年持平。

總理李強在政府工作報告中表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步，人民軍隊出色完成擔負的使命任務。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。

全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。構建現代軍事治理體系，抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和布局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。

人大發言人婁勤儉周一（4日）回應媒體相關提問時表示，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。

過去七年，中國國防預算增幅依次為7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%和7.2%。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國防 軍事 人大政協兩會 中國

上一篇文章

中菲南海再撞船 中國海警批菲律賓蓄意碰瓷（有片）

下一篇文章

兩會2024消息匯總（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款