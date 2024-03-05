兩會2024｜今年國防預算1.66萬億 增7.2%持平去年

▲ 中國今年國防預算維持7.2%增幅。

十四屆全國人大二次會議開幕，財政部的預算草案顯示，中國今年國防預算16655億元，增長7.2％，增幅與去年持平。

總理李強在政府工作報告中表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步，人民軍隊出色完成擔負的使命任務。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。

全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。構建現代軍事治理體系，抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和布局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。

人大發言人婁勤儉周一（4日）回應媒體相關提問時表示，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。

過去七年，中國國防預算增幅依次為7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%和7.2%。

責任編輯：陳建錫