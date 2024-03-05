中國今年GDP增速5%「並非易事」 市場怎麼看？

▲ 官方稱中國今年GDP增速5%「並非易事」 外界怎麼看？

兩會上宣布的GDP目標是外界關注焦點，政府工作報告中提到，設置今年GDP增長5%左右的目標，是考慮促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件。市場人士認為，實現今年預期目標並非易事。

目標與去年相同 但動力不同

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，GDP增速目標設定為5%左右，與去年增速目標持平，也與去年5.2%的實際增長水平相近，符合市場預期。 去年12月中央經濟工作會議在繼續強調「穩中求進」的基礎上，首次提出「以進促穩」。這意味著保持中高速增長水平受到進一步重視，2024年政府工作報告繼續設定5%左右的經濟增長目標，符合普遍預期。考慮到基數因素影響，今年實現5%左右的經濟增長，意味著實際經濟增長動能要強於去年。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，5%左右的經濟目標符合市場預期，考慮到去年基數高，這個經濟目標並不低。此次政府工作報告中明顯強調「新質生產力」，雖然GDP目標與去年相同，但依靠的動力不同，即會繼續推進轉型。

此外，GDP目標定好後，很多方面仍有調節空間，若經濟不如意，不排除有增發國債等政策。

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光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，今年再度將GDP目標定為5%，是充分考慮經濟增長潛力與經濟復甦面臨的內外複雜環境，也是完成全年就業任務的重要保障和基礎。5%增速總體略低於資源要素充分利用的潛在增速，財政、貨幣等宏觀政策空間充足。

FOST諮詢首席研究員馮建林認為，實現5%的經濟增長確實有難度，但從需求角度看，今年對基建的支持力度較大，房地產政策出爐也較多，投資增速可能好過去年，外資環境也好過去年，居民消費大概率保持平穩。如果各項政策能落實到位並見到實效，有望實現預定的經濟增長目標。

5%增速是近年政策底線？

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，5%左右這一富有挑戰性的目標高於市場預期，表明該數字可能是近幾年的政策底線。渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽則指，至少從預算的角度，如果今年充分實施預算，5%左右還是有希望的，因為過去幾年預算並沒有全額實施。

另有分析師指，今年赤字率擬按3%安排，財政支持力度整體符合預期，並不算「強刺激」，下一步將重點關注萬億超長期國債的發行進度和資金投向。

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責任編輯：尹航

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