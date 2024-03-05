中菲南海再撞船 中國海警批菲律賓蓄意碰瓷（有片）

▲ 中國和菲律賓船隻在南海再次發生碰撞。

中菲在南海再發生撞船事故，菲律賓海岸防衛隊周二（5日）表示，執法船隻在南海執行補給任務時，因中國海警的「危險操作」，導致與中國海警船相撞，菲方船隻船身受到輕微的結構性損壞。中國海警證實發生碰撞，強調依法對非法闖入南沙群島仁愛礁海域的菲律賓船隻採取管制措施，批評菲方是蓄意碰瓷。

海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓違背自身承諾，刻意派出2艘海警船、2艘運補船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法坐灘軍艦運送物資。中國海警嚴格依法管控予以規制，出於人道主義對菲運送必需生活物資的1艘船只作出臨時性特殊安排，現場處置合理合法、專業規範。

期間，菲海警4407號船無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業及危險方式，故意沖撞中方海警21555艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。中國海警始終嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑。

小馬可斯：如主權受損將反擊

在澳洲出席東盟特別峰會的菲律賓總統小馬可斯周一（4日）表示，菲方致力與東南亞國家和中國合作，就「海行為準則」進行長期談判。中國持續挑釁、單方面及非法的行為侵犯菲律賓的主權及司法管轄權。菲方願意與中國討論南海問題，但在自身主權及海洋權益受忽視時，將會作出反擊。

小馬可斯強調，在南海與中國對抗並非政策選項，但菲方別無選擇，必須保衛領土。

中國外交部周一反駁「中方騷擾菲方船隻」的說法，指中方依法採取必要措施捍衛自身主權和權益，不存在所謂騷擾菲方船隻的情況。近期海上事態的起因，是菲律賓頻繁在南海採取侵權挑釁行動，侵犯中方的領土主權和海洋權益。

責任編輯：陳建錫