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兩會2024 | 關於就業 今年政府要做這幾件事

國情動向 11:04 2024/03/05

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國務院總理李強作政府工作報告，提出今年發展主要預期目標是城鎮新增就業1200萬人以上。

2024年政府工作任務中也提到，要多措並舉穩就業促增收。就業是最基本的民生。要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。

預計今年高校畢業生超過1170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。扎實做好退役軍人、農民工等群體就業工作，加強對殘疾人等就業困難人員幫扶。分類完善靈活就業服務保障措施，擴大新就業形態就業人員職業傷害保障試點。

堅決糾正各類就業歧視，保障農民工工資支付，完善勞動關係協商協調機制，維護勞動者合法權益。適應先進製造、現代服務、養老照護等領域人才需求，加強職業技能培訓。多渠道增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，努力促進低收入群體增收。

兩會2024｜李強首份政府工作報告 今年有哪些目標和任務？

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責任編輯：易燕丹

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