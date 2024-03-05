兩會2024 | 政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」

總理李強今日（5日）在十四屆全國人大二次會議上發表政府工作報告。其中對於房地產的表述是，標本兼治化解房地產風險，維護經濟金融大局穩定；促進房地產市場平穩健康發展。這是政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」。

發改委報告中說，堅持先立後改，推動房地產業積極轉型，加快構建房地產發展新模式。

適應樓市供求關係變化 加快構建新模式

今日發表的政府工作報告提出，更好統籌發展和安全，有效防範化解重點領域風險。堅持以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，標本兼治化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維護經濟金融大局穩定。

穩妥有序處置風險隱患。完善重大風險處置統籌協調機制，壓實企業主體責任、部門監管責任、地方屬地責任，提升處置效能，牢牢守住不發生系統性風險的底線。優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。

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健全風險防控長效機制。適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

此外，發改委報告要求，壓實企業主體責任和城市屬地責任，高質量完成保交樓任務。因城施策用足用好政策工具箱，繼續支持城市政府自主調整優化房地產市場調控措施，實施好差別化住房信貸政策，發揮住房公積金支持作用，支持剛性和改善性住房需求。健全房地產企業主體監管制度，加強在建項目預售資金監管。加快推進保障性住房建設、平急兩用公共基礎設施建設、城中村改造。

發改委報告中還說，堅持先立後改，推動房地產業積極轉型，加快構建房地產發展新模式。

去年的政府工作報告中，不再有「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」表述，而是要求有效防范化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。

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責任編輯：尹航

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